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22.07.2020 21:04
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«Зенит» обыграл «Ростов» в последнем матче чемпионата

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч заключительного, 30 тура чемпионата России против «Ростова» в среду, 22 июля, в Ростове-на-Дону. Петербургская команда выиграла со счетом 2:1.

Ростовчане забили первыми. На 18 минуте отличился Бактиер Зайнутдинов. «Зенит» на это ответил голами Эмилиано Ригони на 72 минуте и Сердара Азмуна на 75-й.

Таким образом «Зенит» по итогу сезона 2019/20 набрал 72 очка. Напомним, что петербуржцы оформили чемпионство досрочно, в 26 туре. «Зениту» осталось провести последний матч – за Кубок России против «Химок». Игра пройдет 25 июля. Место проведения еще не определено. Изначально финальный матч должен был пройти в Екатеринбурге, но руководство «Зенита» предложило его перенести в Санкт-Петербург.

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Комментарии (1)

А2020
Конечно в Питере надо провести. Здравое решение.
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