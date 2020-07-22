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22.07.2020 20:40
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Посольство России направило ноту в Госдеп после «недопустимого обращения» полицейских с журналистами

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на съемочную группу Первого канала, заявил посол Анатолий Антонов.

Инцидент произошел при освещении протестов в Портленде. Журналисты снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса», передает РИА Новости.

«Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах. Напомнили, что до сих пор нами не получен ответ на предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции на Михаила Тургиева из РИА Новости в Миннеаполисе», - говорится в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.

По его словам, посольство будет добиваться, чтобы инцидент в Портленде учли правозащитные организации, отслеживающие нарушения прав работников СМИ.

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Комментарии (3)

Pilat
Вот прямо таки ноту?
Аж в ротЕ от гордости пересохло.
Смело так, отчаянно зажмурившись - нате вам ноту!
262187351
И что они там делали, в США? Где репортажи с Хабаровска на 1 канале?
Агроном аэродрома
Вот прям вся Россия? Включая Хабаровских скакунов?
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