Посольство России направило ноту в Госдеп после «недопустимого обращения» полицейских с журналистами

Инцидент произошел при освещении протестов в Портленде. Журналисты снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса», передает РИА Новости.

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на съемочную группу Первого канала, заявил посол Анатолий Антонов.

«Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах. Напомнили, что до сих пор нами не получен ответ на предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции на Михаила Тургиева из РИА Новости в Миннеаполисе», - говорится в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.

По его словам, посольство будет добиваться, чтобы инцидент в Портленде учли правозащитные организации, отслеживающие нарушения прав работников СМИ.