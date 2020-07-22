Коронавирус выявили уже у 15 миллионов жителей планеты

Число диагностированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 15 млн.
По данным Университета Джонса Хопкинса на вечер 22 июля, на планете зафиксировано уже 15 000 424 заболевших. Из них 8 509 938 человек выздоровели, смертельной инфекция стала для 617 832.
Получается, новый коронавирус затронул 0,19% населения Земли.
Больше всех от COVID-19 пострадали жители США — в стране количество заражённых близится к 4 миллионам, умерли более 142 тыс. человек. На втором месте — Бразилия с 2,2 млн инфицированных и 81 тыс. погибших. Третье место занимает Индия (1,2 млн и почти 29 тыс. соответственно).
В России, которая идёт четвёртой, — 789 тыс. случаев COVID-19, из них 572 тыс. закончились выздоровлением, 12,7 тыс. — смертью.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией