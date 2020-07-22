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22.07.2020 19:48
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Фотосессия для Instagram на фоне святынь в закрытым на карантин селе обошлась Волочковой в 20 тысяч рублей

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин селе в Нижегородской области и фотосессия на его фоне для Instagram обошлись балерине Анастасии Волочковой в 20 тысяч рублей. Об этом 22 июля сообщает РИА Новости.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы Волочкова Анастасия Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сообщил собеседник агентства в суде.

Он также уточнил, что протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ), составленный в отношении Волочковой, будет рассмотрен также Тверским судом Москвы 3 августа.

В конце июля этого года балерина пыталась посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево, которое было закрыто на карантин из-за выявленного у местных жителей коронавируса.

Её путешествие закончилось разбирательством с полицией. Видео их общения с балериной оказалось в Сети. На нём гостья выразила недовольство произошедшим и заявила, что ее работа — «прима-балерина всея Руси». Слухи о звездном визите дошли до губернатора Нижегородской области. Он предположил, что нарушительница пробралась «окольными путями». После этого Волочкова стала фигуранткой дела по двум «коронавирусным» статьям.

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Комментарии (6)

Dmm
просто послушайте ... без комментариев ... :-\
https://gazeta.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1467235&player=new

что это *дло, что сабчачка достойны друг друга ...
igorshvedov
В закрытым на карантин селе )) уж сколько раз вам писали по поводу ошибок. Как будто не питерская газета а...
alexA
«прима-балерина всея Руси».... Сказал бы я кто она "всея Руси", да воспитание не позволяет.
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