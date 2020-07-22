В Кремле возмутились нападением американских полицейских на российских журналистов и обратились к властям США
Россия ожидает «исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности» российских журналистов от властей США. Об этом 22 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Он прокомментировал инцидент, который произошел с сотрудниками Первого канала в Портленде.
«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом», - подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что полицейские разбили камеру и ударили сотрудников съемочной группы Первого канала, которые освещали протесты в Портленде. Представители телеканала уточняли, что сотрудники не пострадали, но их оборудование разбито.