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22.07.2020 19:29
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В Кремле возмутились нападением американских полицейских на российских журналистов и обратились к властям США

Россия ожидает «исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности» российских журналистов от властей США. Об этом 22 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он прокомментировал инцидент, который произошел с сотрудниками Первого канала в Портленде.

«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом», - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что полицейские разбили камеру и ударили сотрудников съемочной группы Первого канала, которые освещали протесты в Портленде. Представители телеканала уточняли, что сотрудники не пострадали, но их оборудование разбито.

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Комментарии (2)

GOSDEP
Да... Как все поменялось! Кремль требует от Белого Дома соблюдения прав человека... Прекратить полицейский произвол... Прекратить преследования журналистов... Соблюдать свободу слова... Где-то это я уже слышал.
Pilat
Представьте себе обратную ситуацию.
В РФ Росгвардия напала на журналистов США.
Действия США?
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