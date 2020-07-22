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22.07.2020 19:19
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Ремонт дороги ограничит движение по Краснопутиловской, а реконструкция теплосети перекроет 9-ю Советскую

С 24 и 25 июля в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения из-за работ. На юге города до середины сентября — начала октября будут ремонтировать дороги, а в центре до середины октября — теплосеть.

Как сообщает 22 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 24 июля по 14 октября в связи реконструкцией тепловой сети, которую ведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», будет закрыто движение транспорта по 9-й Советской улице от Суворовского проспекта до Мытнинской улицы. Объезд предусмотрен по Дегтярной улице, 8-й Советской улице, Суворовский проспекту, улице Моисеенко и Мытнинской улице.

Фото: ГАТИ Петербурга

Также с 24 июля и по 1 октября будут поэтапно ограничивать движение по Караваевской улице, на участке от проспекта Обуховской Обороны до конца улицы и по Прибрежной улице от Тепловозной улицы до Рыбацкого проспекта. АО ПО «Возрождение» отремонтирует там дорожное покрытие.

Фото: ГАТИ Петербурга

С 25 июля то же «Возрождение» будет ремонтировать дорожное покрытие на Краснопутиловской и Варшавской улицах. До 13 сентября будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение на участках Краснопутиловской улицы от площади Конституции до площади Победы и Варшавской улицы от улицы Галстяна до дома 112 по Варшавской.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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