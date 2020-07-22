С 24 и 25 июля в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения из-за работ. На юге города до середины сентября — начала октября будут ремонтировать дороги, а в центре до середины октября — теплосеть.



Как сообщает 22 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 24 июля по 14 октября в связи реконструкцией тепловой сети, которую ведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», будет закрыто движение транспорта по 9-й Советской улице от Суворовского проспекта до Мытнинской улицы. Объезд предусмотрен по Дегтярной улице, 8-й Советской улице, Суворовский проспекту, улице Моисеенко и Мытнинской улице.