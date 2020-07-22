Супруга бизнесмена и рэпера Канье Уэста, который заявил о намерении участвовать в президентской гонке в США, впервые публично рассказала о его биполярном расстройстве и попросила понимания и сочувствия.

«Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство. Любой, у кого оно есть или у кого есть любимый человек (с таким расстройством), знает, насколько невероятно сложно и больно это понимать. Я никогда публично не говорила о том, как оно влияет на нас дома, потому что я очень хочу защитить наших детей и право Канье на неприкосновенность частной жизни, когда дело касается его здоровья», — написала Ким Кардашьян 21 июля в Instagram. Дива призналась, что всё же вынуждена прокомментировать психическое здоровье мужа из-за стигматизации и непонимания обществом такого состояния.



«Те, кто понимает, что такое психическое заболевание или даже компульсивное расстройство, знают, что семья бессильна, если человек уже совершеннолетний», — попыталась объяснить супруга Канье Уэста. Она подчеркнула, что человек сам должен быть готов принять ту помощь, которую ему предлагают близкие люди, чтобы она действительно была эффективной. Из этого следует, что Уэст, вероятно, отказывается от лечения.

На следующий день после первой встречи с избирателями Канье Уэст пришел на мероприятие в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина, в бронежилете с надписью «Безопасность» и с выбритыми на голове цифрами «2020». Он кричал без микрофона и позволил себе глубоко личные высказывания о своей жене и семье, рассказав, как чуть не заставил жену сделать аборт, когда та была беременна их первым ребёнком. Его поведение вызвало серьёзные вопросы о его психическом здоровье и будущем в политике.

Видимо, ссылаясь на этот эпизод, Кардашьян продолжила защищать мужа: «Я понимаю, что Канье является объектом критики, потому что он публичное лицо, и его действия порой могут вызывать сильные мнения и эмоции. Он блестящий, но сложный человек, который испытывает трудности, будучи художником и темнокожим мужчиной, который пережил мучительную потерю своей матери, и должен иметь дело с давлением и изоляцией, которая усиливается его биполярным расстройством».



Она добавила, что психологическое состояние Уэста — часть его гениальной натуры, которая не помешала ему добиться успехов в творчестве и бизнесе, и попросила у СМИ сострадания и сочувствия.

Фото: сторис с instagram / kimkardashian Фото: сторис с instagram / kimkardashian Фото: сторис с instagram / kimkardashian