Коронавирус увеличил прожиточный минимум в Петербурге на 96 рублей

Комитет по соцполитике 22 июля опубликовал проект постановления о прожиточном минимуме за II квартал 2020 года. По сравнению с доэпидемическим кварталом сумма выросла на 96 рублей.



Согласно проекту документа, прожиточный минимум составляет 11 658 рублей на душу населения. В I квартале этот показатель равнялся 11 562 рублям. Для трудоспособного населения установлен порог 12 797 рублей (был 12 690 руб.), для пенсионеров — 9458 рублей (был 9381 руб.), а для детей — 11 366 рублей (был 11 272 рубля).

