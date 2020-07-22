Коронавирус увеличил прожиточный минимум в Петербурге на 96 рублей

Комитет по соцполитике 22 июля опубликовал проект постановления о прожиточном минимуме за II квартал 2020 года. По сравнению с доэпидемическим кварталом сумма выросла на 96 рублей.
Согласно проекту документа, прожиточный минимум составляет 11 658 рублей на душу населения. В I квартале этот показатель равнялся 11 562 рублям. Для трудоспособного населения установлен порог 12 797 рублей (был 12 690 руб.), для пенсионеров — 9458 рублей (был 9381 руб.), а для детей — 11 366 рублей (был 11 272 рубля).
В IV квартале 2019 года прожиточный минимум на душу населения составлял 11 499 рублей, во II и III кварталах — 11 465 рублей.
Напомним, по данным Росстата, располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале 2020 года, на который пришёлся активный период пандемии коронавируса, сократились на 8%. Средний доход населения составил 32,8 тысячи рублей. При этом 18,6 млн человек (12,6% населения) живут с доходами ниже прожиточного минимума.