Поддержка Сафронова на пикете может обернуться для Собчак обязательными работами или крупным штрафом
В отношении телеведущей Ксении Собчак, которая вышла на пикет у Лубянки в поддержку журналиста Ивана Сафронова, составлен протокол об участии в несанкционированной акции. Об этом 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Анри Цискаришвили.
Ведущей вменяют часть 5 статьи 20.2 КоАП. «Это произошло в ее и моем присутствии. Вину в данном правонарушении Собчак не признает», — приводит агентство слова защитника.
«Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», согласно закону, влечёт за собой штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.
Дело рассмотрит Мещанский районный суд Москвы, дата заседания пока не назначена, уточнил адвокат.
Ксения Собчак была задержана на пикете в защиту бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова на Лубянке в Москве 7 июля вместе с другими журналистами. Однако с плакатом она, как утверждает «Эхо Москвы», не стояла.
Впрочем, даже попадание в автозак телеведущая использовала с пользой, сняв вызвавшую бурную реакцию пользователей рекламу.
О том, кто такой Иван Сафронов, читайте в материале «Фонтанки».