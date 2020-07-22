Поддержка Сафронова на пикете может обернуться для Собчак обязательными работами или крупным штрафом

В отношении телеведущей Ксении Собчак, которая вышла на пикет у Лубянки в поддержку журналиста Ивана Сафронова, составлен протокол об участии в несанкционированной акции. Об этом 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Анри Цискаришвили.

Ведущей вменяют часть 5 статьи 20.2 КоАП. «Это произошло в ее и моем присутствии. Вину в данном правонарушении Собчак не признает», — приводит агентство слова защитника.

«Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», согласно закону, влечёт за собой штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.