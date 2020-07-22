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22.07.2020 18:45
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«Цирк, где опрос?» Центризбирком спросил пользователей соцсетей, нравится ли им многодневное голосование. Пост с неутешительными результатами удален

Центральня избирательная комиссия опубликовала в Twitter опрос о том, насколько людей устраивает практика многодневного голосования. Большинство проголосовало против, после чего опрос исчез. Внимание на это 22 июля обращает Tjournal и пользователи соцсетей.

В реплаях к последнему твиту ЦИКа теперь массово интересуются: куда же пропал опрос? «О, видимо, поняли, что голосование в твиттере им сфальсифицировать лень, поэтому просто удалили его», — предполагает один из пользователей. «Цирк, где опрос?» — вопрошает другой. Пока в Центризбиркоме на это никак не отреагировали. При этом любопытно, что аналогичный опрос во «ВКонтакте» пока не удален, хотя результаты его практически такие же.

Центризбирком запустил опрос на следующий день после того, как Госдума внесла изменения в избирательное законодательство, которые позволяют проводить голосование в течение трех дней. Бывший эксперт ЦИК в разговоре с «Фонтанкой» оценил нововведение.

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Комментарии (4)

***_555
Это накрутки голосов из-за границы. Инфа 146%.
krasnonosov
Да, забудьте. Нет больше в России выборов. Вообще никаких. Все результаты путинских голосовалок на пеньках устанавливаются и утверждаются минимум за полгода до голосования и потом только озвучиваются. Иначе ОПГ, оккупировавшая эту несчастную страну, не просидела бы и дня во власти после нормальных выборов. Хабаровчане не дадут соврать.
Петр Петров
Перепугались бедолаги, не хочется в тюрьму, а придется!!!
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