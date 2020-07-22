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22.07.2020 18:40
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Из-за водителя-растеряши автомобилисты на КАД «сыграли в футбол» упаковками утеплителя

Запись, сделанная одним из автомобилистов на кольцевой автодороге Петербурга днем 22 июля, наглядно показывает, почему необходимо тщательно крепить груз. Участникам движения повезло, что он оказался легким и никто с перепугу не стал тормозить или уворачиваться.

Как сообщает автор видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», инцидент произошел на внутреннем кольце КАД, перед съездом на Октябрьскую набережную, в 16:14 22 июля. Из кузова бортовой «ГАЗели» вылетели две упаковки «Пеноплэкса».

На записи видно, как легкий утеплитель сдувает из кузова грузовика прямо под колеса автомобилям в соседних рядах. Благо, водители не реагируют на неожиданность резко, а просто едут прямо, «отфутболив» стройматериалы автомобилями.

Похожая ситуация произошла на КАД 11 июня. На участке дорожных работ, где было закрыто внутреннее кольцо и транспорт пускали по внешнему, из кузова КАМАЗа вылетела упаковка утеплителя и прилетела прямо на встречный внедорожник.

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Комментарии (1)

mavar
Писец, а если бы водила инстинктивно руль крутанул?
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