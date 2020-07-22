Запись, сделанная одним из автомобилистов на кольцевой автодороге Петербурга днем 22 июля, наглядно показывает, почему необходимо тщательно крепить груз. Участникам движения повезло, что он оказался легким и никто с перепугу не стал тормозить или уворачиваться.



Как сообщает автор видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», инцидент произошел на внутреннем кольце КАД, перед съездом на Октябрьскую набережную, в 16:14 22 июля. Из кузова бортовой «ГАЗели» вылетели две упаковки «Пеноплэкса».

На записи видно, как легкий утеплитель сдувает из кузова грузовика прямо под колеса автомобилям в соседних рядах. Благо, водители не реагируют на неожиданность резко, а просто едут прямо, «отфутболив» стройматериалы автомобилями.