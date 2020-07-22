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22.07.2020 18:30
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Капитан Шатов и молодежная тройка «Зенита» сыграют в последнем матче чемпионата России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матча 30-го, и заключительного, тура чемпионата России сезона-2019/20 против «Ростова». Игра пройдет в среду, 22 июля, в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.

Отметим появление в составе в качестве капитана Олега Шатова, а также трех молодых воспитанников Академии «Зенита» — Прохина, Мусаева и Шамкина.

«Зенит» выйдет на поле в следующем составе: Александр Васютин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Александр Ерохин, Леон Мусаев, Даниил Шамкин, Олег Шатов (капитан команды), Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони.

Запасные игроки: Даниил Одоевский, Вячеслав Караваев, Йордан Осорио, Далер Кузяев, Артем Дзюба, Сердар Азмун.

Напомним, «Зенит» выиграл титул чемпиона России еще в 26-м туре. Помимо матча с «Ростовом» петербуржцам в сезоне-2019/20 осталось сыграть еще в финале Кубка России, который пройдет 25 июля. Место проведения еще не определено. Изначально финальный матч должен был пройти в Екатеринбурге, но руководство «Зенита» предложило его перенести в Санкт-Петербург.

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