Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матча 30-го, и заключительного, тура чемпионата России сезона-2019/20 против «Ростова». Игра пройдет в среду, 22 июля, в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.



Отметим появление в составе в качестве капитана Олега Шатова, а также трех молодых воспитанников Академии «Зенита» — Прохина, Мусаева и Шамкина.



«Зенит» выйдет на поле в следующем составе: Александр Васютин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Александр Ерохин, Леон Мусаев, Даниил Шамкин, Олег Шатов (капитан команды), Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони.

