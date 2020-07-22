Суд признал сыном Децла Меркурия Антония Иоанна. Пенсионному фонду придется раскошелиться
Басманный суд Москвы 22 июля огласил решение по иску вдовы Кирилла Толмацкого (Децла) Юлии Киселевой. Об этом сообщает Star Hit.
Как пишет издание, проблема была в том, что при рождении сына — Меркурия Антония Иоанна (сокращенно Тони) — Юлия не вписала Кирилла Толмацкого в графу «отец», получая метрику. В происхождении внука сомневался отец музыканта Александр, однако причиной для иска стало не это. Пенсионный фонд отказывался выплачивать Киселевой социальную пенсию по потере кормильца.
«Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», — заявили сегодня в суде.
Теперь сын Децла должен получить авторские права на произведения отца, его недвижимость и накопления. Социальную пенсию вдове музыканта должны выплатить за весь период, а не только с момента вступления в силу решения суда.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля 2019 года на гастролях в Ижевске от острой сердечной недостаточности.