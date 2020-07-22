Госдума приняла закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в стратегические компании России

Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об ужесточении контроля за сделками иностранцев с активами российских стратегических компаний. Об этом 22 июля сообщает ТАСС.



Инициатором законопроекта выступило правительство РФ, а его разработкой занималась Федеральная антимонопольная служба.

Сейчас доля иностранного инвестора в стратегическом предприятии устанавливается в зависимости от его права распоряжаться голосами, приходящимися на эти акции. Эта лазейка позволяет ему передать часть своих акций во временный залог вместе с правом распоряжаться голосами, а самому — купить дополнительные акции предприятия, тем самым увеличив свою долю.