Госдума приняла закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в стратегические компании России
Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об ужесточении контроля за сделками иностранцев с активами российских стратегических компаний. Об этом 22 июля сообщает ТАСС.
Инициатором законопроекта выступило правительство РФ, а его разработкой занималась Федеральная антимонопольная служба.
Сейчас доля иностранного инвестора в стратегическом предприятии устанавливается в зависимости от его права распоряжаться голосами, приходящимися на эти акции. Эта лазейка позволяет ему передать часть своих акций во временный залог вместе с правом распоряжаться голосами, а самому — купить дополнительные акции предприятия, тем самым увеличив свою долю.
Согласно документу, в качестве доли иностранного владельца в стратегической организации будут учитываться и те акции, которые он передал другому залогодателю. Это даст основания Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ для дополнительных проверок сделок с иностранными инвестициями в системообразующие компании.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Положения правового акта не будут распространяться на сделки, заключенные до его вступления в действие.