FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
70.97р81.25р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
22.07.2020 17:55
0
Печать

Госдума приняла закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в стратегические компании России

Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об ужесточении контроля за сделками иностранцев с активами российских стратегических компаний. Об этом 22 июля сообщает ТАСС.

Инициатором законопроекта выступило правительство РФ, а его разработкой занималась Федеральная антимонопольная служба.

Сейчас доля иностранного инвестора в стратегическом предприятии устанавливается в зависимости от его права распоряжаться голосами, приходящимися на эти акции. Эта лазейка позволяет ему передать часть своих акций во временный залог вместе с правом распоряжаться голосами, а самому — купить дополнительные акции предприятия, тем самым увеличив свою долю.

Согласно документу, в качестве доли иностранного владельца в стратегической организации будут учитываться и те акции, которые он передал другому залогодателю. Это даст основания Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ для дополнительных проверок сделок с иностранными инвестициями в системообразующие компании.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Положения правового акта не будут распространяться на сделки, заключенные до его вступления в действие.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний