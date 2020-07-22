Поджигал, угрожал и собирал информацию о следователе Шишкиной. В СК уточнили роль задержанного в Грузии свояка хакера Сумбаева

Следственный комитет России опубликовал информацию о роли одного из предполагаемых участников убийства следователя Евгении Шишкиной, о задержании которого на территории соседнего государства ранее писали СМИ. Новые подробности ведомство приводит 22 июля.

Как говорится в сообщении СК РФ, в Грузии задержан Иван Кочетков. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в следующих преступлениях: посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование; умышленное уничтожение или повреждение имущества; угроза или насильственные действия в связи с производством предварительного расследования. Кочеткову была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



По данным следствия, в январе 2018 года по указанию заказчика преступления — хакера Ярослава Сумбаева он поджег автомобиль следователя с целью запугать и вынудить её прекратить уголовное преследование.

Помимо этого, Кочетков мог через мессенджер отправлять ей сообщения с угрозами, а когда Сумбаев решил организовать её убийство, был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о Шишкиной. Его авторству, считают следователи, также принадлежит план путей отхода исполнителя убийства с места преступления.

В СК РФ добавили, что на данный момент идёт процедура экстрадиции Кочеткова в Россию. Уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судом. Расследование в отношении заказчика убийства Ярослава Сумбаева продолжается.

Как ранее писал BBC, Кочетков приходится Сумбаеву свояком. Как выяснило издание, он родом из Астрахани, там его называли Шульц. Вероятнее всего, вместе с братом супруги он торговал в даркнете наркотиками и даже возглавил этот бизнес после его ареста и экстрадиции.

