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22.07.2020 17:27
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В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом. Заболевший медик уже вылечился и вышел на работу

Губернатор Владимирской области сообщил, что один из врачей региона повторно заболел COVID-19.

«Один из медиков заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз», — рассказал 22 июля Владимир Сипягин во время прямого эфира на странице во «ВКонтакте».

В пресс-службе главы региона ТАСС уточнили, что врач уже вылечился и вышел на работу.

Ранее случаев повторного заражения COVID-19 в стране официально на фиксировалось, однако в мае в Бурятии были подозрения на заболевание по второму разу.

Ученые в Германии и Китае ранее заявляли о возможности заболеть COVID-19 несколько раз.

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Комментарии (6)

Видимо "первый" раз переболел на бумаге, денюжку получил. А тут реально подхватил. Надеюсь за повторный случай не платят.
22ilves
А ничего, что многие перболевшие говорят о рецидивах? Более или менее краткосрочных. Т.е. это вся та же болезнь продолжается.
Piter Pen
Если эти случае будут продолжать появляться - то теория стадного иммунитета - не работает в случае с ковид19.
И нужность вакцины под вопросом - прививаться по несколько раз в год придется...
А вот хорошее лекарство - явно нужно.
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