В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом. Заболевший медик уже вылечился и вышел на работу

Губернатор Владимирской области сообщил, что один из врачей региона повторно заболел COVID-19.



«Один из медиков заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз», — рассказал 22 июля Владимир Сипягин во время прямого эфира на странице во «ВКонтакте».

В пресс-службе главы региона ТАСС уточнили, что врач уже вылечился и вышел на работу.

Ранее случаев повторного заражения COVID-19 в стране официально на фиксировалось, однако в мае в Бурятии были подозрения на заболевание по второму разу.