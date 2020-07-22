Forbes: Трамп придумал хитрый способ положить себе в карман миллионы долларов из пожертвований на президентскую кампанию
Президент США Дональд Трамп, который уже объявил о своем намерении побороться за кресло президента в 2020 году, заработает, предоставляя услуги своему же избирательному штабу. Такой трюк он проворачивал и ранее.
«Дональд Трамп не дал ни единого цента на свою кампанию по переизбранию, решив вместо этого финансировать ее за счет средств своих сторонников. Тем временем его бизнес продолжал взимать плату за такие вещи, как еда, проживание и аренда [для проведения мероприятий в рамках президентской кампании]. В результате 2,2 миллиона долларов пожертвований других людей превратились в 2,2 миллиона долларов прибыли для Трампа», — выяснил 22 июля журнал Forbes.
Подобную схему американский президент мог проворачивать с начала своего президентства. Журналисты ознакомились с данными федеральной избирательной комиссии и выяснили, что избирательные фонды Trump Victory и Trump Make America Great Again Committee потратили на объектах главы государства 2,3 миллиона долларов. Кроме того, Республиканская партия, кандидатом от которой выступает Дональд Трамп, вложила в бизнес президента 2,4 миллиона долларов. Таким образом, глава государства мог увеличить доходы своей Trump Organization на 6,9 миллиона долларов.
При этом, как CBS News заявил представитель избирательного комитета, объекты бизнес-империи Трампа выбирались для проведения мероприятий исключительно из-за цены и удобства.