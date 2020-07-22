Forbes: Трамп придумал хитрый способ положить себе в карман миллионы долларов из пожертвований на президентскую кампанию

Президент США Дональд Трамп, который уже объявил о своем намерении побороться за кресло президента в 2020 году, заработает, предоставляя услуги своему же избирательному штабу. Такой трюк он проворачивал и ранее.



«Дональд Трамп не дал ни единого цента на свою кампанию по переизбранию, решив вместо этого финансировать ее за счет средств своих сторонников. Тем временем его бизнес продолжал взимать плату за такие вещи, как еда, проживание и аренда [для проведения мероприятий в рамках президентской кампании]. В результате 2,2 миллиона долларов пожертвований других людей превратились в 2,2 миллиона долларов прибыли для Трампа», — выяснил 22 июля журнал Forbes.