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22.07.2020 16:58
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Из горевшей больницы Святого Георгия изымут 22 аппарата ИВЛ «Авента-М» и поставят в Петербург 237 новых

В стационары Петербурга к середине октября поступят 237 аппаратов искусственной вентиляции легких марки «Авента-М», которые вновь разрешили использовать после проверки, причиной которой стали пожары в больницах Москвы и Петербурга.

При этом, как уточнили в городском комитете по здравоохранению, те 22 аппарата, что были поставлены в больницу Святого Георгия к моменту пожара, к 12 мая, будут изъяты из обращения, передаёт 22 июля ТАСС. Эта партия выводится из эксплуатации по решению Росздравнадзора.

«До 15 октября 2020 года в Санкт-Петербург будут поставлены 237 аппаратов ИВЛ «Авента-М» в соответствии с ранее заключенным контрактом», — заверили в комздраве.

В какие именно медучреждения поставят эти аппараты ИВЛ, которые собирают дочерние структуры Ростеха, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор снова выдал регистрационное удостоверение на ИВЛ «Авента-М» и разрешил его эксплуатацию.

Использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля, Росздравнадзор приостановил 13 мая: предполагалось, что именно они могли стать причинами двух тяжёлых пожаров в больницах Москвы и Петербурга. 9 мая в столичной 50-й больнице погибла пожилая женщина, 12 мая в петербургской больнице Святого Георгия — шесть человек.«Фонтанка» подробно писала об этом пожаре, в котором больше вопросов, чем ответов. По словам главного врача Валерия Стрижелецкого, произошло возгорание аппарата ИВЛ марки «Авента-М».

В конце мая медики рассказали, что испытания аппаратов после пожаров не выявили сбоев, и основной версией для больницы Святого Георгия остаётся короткое замыкание. Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка аппаратов выявила нарушения их работы, но экспертиза не установила прямой связи с возгораниями в больницах. В июне производитель — Уральский приборостроительный завод, входящий в АО «КРЭТ» в составе госкорпорации «Ростех», — отозвал все «Авенты-М», хотя за 8 лет в них не было выявлено ни одной неисправности. Затем Ростех сообщил, что потратит еще 8,4 млрд на их производство.

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