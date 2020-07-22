Из горевшей больницы Святого Георгия изымут 22 аппарата ИВЛ «Авента-М» и поставят в Петербург 237 новых

В стационары Петербурга к середине октября поступят 237 аппаратов искусственной вентиляции легких марки «Авента-М», которые вновь разрешили использовать после проверки, причиной которой стали пожары в больницах Москвы и Петербурга.

При этом, как уточнили в городском комитете по здравоохранению, те 22 аппарата, что были поставлены в больницу Святого Георгия к моменту пожара, к 12 мая, будут изъяты из обращения, передаёт 22 июля ТАСС. Эта партия выводится из эксплуатации по решению Росздравнадзора.