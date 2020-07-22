Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте трансгендерной активистки. Ее ждет мужская камера
Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 14 дней трансгендерной активистки Полины Симоненко за акцию против поправок в Семейный кодекс, которые предложила сенатор Елена Мизулина.
«Оставили все без изменения. Судья ни одно из ходатайств не удовлетворила, не стала смотреть ни видео, которые мы принесли, ни видео, которые весь мир видел. Невиновный человек рядом со мной сидит, я поеду домой, а человек поедет за решетку, потому что отличается от всех», — цитирует слова адвоката Константина Бойкова «МБХ медиа» 22 июля.
По словам правозащитника, он будет подавать жалобу в ЕСПЧ.
Ранее Тверской суд Москвы признал Симоненко виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акций) и постановил арестовать её на две недели. Сообщалось, что активистку избили в суде при попытке сбежать от полицейских. В движении «Гражданское общество» заявили, что в мужской камере ее «ждут унижения и издевательства со стороны сотрудников и сокамерников», и назвали это «отвратительным».
Напомним, сенатор Елена Мизулина предложила внести изменения в Семейный кодекс, которые запретят «лицам одного пола, в том числе сменившим пол» вступать в брак и усыновлять детей. Несогласные с этой инициативой активисты вышли с одиночными пикетами к зданию Госдумы в Москве, где их задержали сотрудники полиции.