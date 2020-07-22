Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте трансгендерной активистки. Ее ждет мужская камера

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 14 дней трансгендерной активистки Полины Симоненко за акцию против поправок в Семейный кодекс, которые предложила сенатор Елена Мизулина.



«Оставили все без изменения. Судья ни одно из ходатайств не удовлетворила, не стала смотреть ни видео, которые мы принесли, ни видео, которые весь мир видел. Невиновный человек рядом со мной сидит, я поеду домой, а человек поедет за решетку, потому что отличается от всех», — цитирует слова адвоката Константина Бойкова «МБХ медиа» 22 июля.