Эпидемиолог: Говорить о завершении первой волны коронавируса не приходится. Он меняется, убивать хозяина ему невыгодно

Развитие заболеваемости коронавирусом — настоящую ситуацию и перспективы — осветил на пресс-конференции 22 июля заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. «Говорить о COVID-19 и о том, что прошла какая-то волна… это не так. Мы знаем, что эпидемический процесс развивается, — цитирует Брико РИА Новости. — Говорить о какой-то волне не приходится». Правда, такого подъёма, как весной, быть уже не должно. Но осенью может начаться рост. «Сезонный подъем заболеваемости будет. Очевидно, те же сроки, как при других ОРВИ, ноябрь-декабрь, январь. Но выраженность этого сезонного подъёма не будет очень высокой, по всей видимости. Вирус адаптируется к населению», — приводит слова эпидемиолога «Интерфакс».

По словам Брико, коронавирус «снижает вирулентность». «Новые вирусы представляют бОльшую опасность. Каждый год одна-две новые инфекционные болезни, возбудители появляются, от животных большей частью. В последующем они приспосабливаются: вирусу невыгодно убивать своего хозяина, — поясняет медик. — Будет протекать гораздо легче». Возможно, подъём начнётся и раньше. По словам заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, все зависит от погоды. «Будет плохая погода — может и с сентября быть», — отметил Костинов. Брико добавил, что коронавирус «не зависит от температуры, хоть и боится жарких температур, но всё-таки в Бразилии, Индии он продолжает распространяться». Именно поэтому, по его словам, принимаемые противоэпидемические мероприятия и соблюдение ограничений очень важны. Как раз благодаря своевременно принятым мерам и ответственному отношению людей удалось не допустить взрывного развития заболевания в России.