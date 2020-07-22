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22.07.2020 16:29
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Audi заявила об отзыве у Собчак рекламного авто после скандала. Телеведущая уверяет, что ездит на нём до сих пор

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что продолжает водить предоставленный ей автомобиль Audi, несмотря на разрыв рекламного контракта с немецким автопроизводителем после скандальных высказываний о расовых протестах в США. Однако представитель компании утверждает, что она вернула машину. Об этом 22 июля сообщают «Открытые медиа».

Как заявила руководитель PR-службы Audi в России Светлана Шаманова, которую цитирует издание, Собчак вернула выданную ей по рекламному контракту Audi. Она отметила, что автомобиль никогда не принадлежал телеведущей и «был возвращен в «Фольксваген Груп Рус» в указанные сроки». Однако сама Собчак в разговоре с «Открытыми медиа» подчеркнула, что лишь «вернула машину для переоформления».

Телеведущая также подтвердила, что не отказывается от претензий к немецкому изданию Business Insider, с которым обещала судиться в начале июля этого года. «Я нахожусь в процессе, это сложный большой процесс», — сказала она изданию.

Как сообщалось ранее, в начале этого лета Собчак опубликовала в Instagram видео с чёрным квадратом и песней «Убили негра» от группы «Запрещенные барабанщики». Ролик появился в аккаунте звезды с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». Вскоре в немецком издании Business Insider вышел текст, посвящённый якобы имевшим место скандальным высказываниям русской звезды о расовых протестах в США, после чего принадлежащая концерну Volkswagen марка Audi сообщила, что расторгла с ней контракт. Собчак была рекламным лицом бренда восемь лет.

Телеведущая заявила, что не разделяет расистских взглядов и будет судиться с изданием, которое вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей̆ глупыми и ленивыми».

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Комментарии (5)

german_5e4d02dc5a4f9
Если PR и маркетинг Audi выбрали такую одиозную личность своим амбассадором, тогда понятно, почему и продажи тоже не очень...
Других не нашлось?
И про остальное задумаешься, есть ли у ребят голова на плечах? Ну-ну.
Piter Pen
Предлагаю сделать Собчак лицом бренда Лада Веста
Xottabych
Видимо она в Audi рекламировала лошадиные силы, но, видимо, даже с этим не справилась.
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