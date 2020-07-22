Audi заявила об отзыве у Собчак рекламного авто после скандала. Телеведущая уверяет, что ездит на нём до сих пор

Как заявила руководитель PR-службы Audi в России Светлана Шаманова, которую цитирует издание, Собчак вернула выданную ей по рекламному контракту Audi. Она отметила, что автомобиль никогда не принадлежал телеведущей и «был возвращен в «Фольксваген Груп Рус» в указанные сроки». Однако сама Собчак в разговоре с «Открытыми медиа» подчеркнула, что лишь «вернула машину для переоформления».

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что продолжает водить предоставленный ей автомобиль Audi, несмотря на разрыв рекламного контракта с немецким автопроизводителем после скандальных высказываний о расовых протестах в США. Однако представитель компании утверждает, что она вернула машину. Об этом 22 июля сообщают «Открытые медиа».

Телеведущая также подтвердила, что не отказывается от претензий к немецкому изданию Business Insider, с которым обещала судиться в начале июля этого года. «Я нахожусь в процессе, это сложный большой процесс», — сказала она изданию.

Как сообщалось ранее, в начале этого лета Собчак опубликовала в Instagram видео с чёрным квадратом и песней «Убили негра» от группы «Запрещенные барабанщики». Ролик появился в аккаунте звезды с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». Вскоре в немецком издании Business Insider вышел текст, посвящённый якобы имевшим место скандальным высказываниям русской звезды о расовых протестах в США, после чего принадлежащая концерну Volkswagen марка Audi сообщила, что расторгла с ней контракт. Собчак была рекламным лицом бренда восемь лет.

Телеведущая заявила, что не разделяет расистских взглядов и будет судиться с изданием, которое вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей̆ глупыми и ленивыми».