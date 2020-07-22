Ребёнок со СМА из России выиграл в лотерею самый дорогой препарат в мире для лечения. Благотворители говорят о смешанных чувствах

Первый ребёнок из России со спинальной мышечной атрофией (СМА) выиграл в лотерею и получит бесплатное лечение препаратом «Золгенсма». Об этом сообщила глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.



«Один, и пока первый, ребенок из России выиграл в лотерею «Золгенсма» и получит препарат бесплатно от производителя в рамках этой программы», — написала она в «Фейсбуке».



Кто именно стал счастливчиком, не указывается.



Программу, похожую на лотерею, запустила в декабре 2019 года швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG, производящая «Золгенсма». В ней любой ребёнок со СМА может выиграть бесплатное лечение. Раз в две недели независимая комиссия тянет жребий из заявок, поданных со всех стран, где «Золгенсма» не продаётся, включая Россию.

