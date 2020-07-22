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22.07.2020 15:52
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«То, что сделано, сделано нами». Родственники чеченского блогера Умарова признались в его убийстве в Австрии

Родственники застреленного в Австрии выходца из Чечни Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, выпустили видеообращение, в котором фактически взяли на себя вину в его убийстве.

Родные блогера, который приехал в Австрию как политический беженец и критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, распространили признание через соцсети, сообщает издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) 22 июля.

«Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое», — утверждает близкий родственник убитого из села Мескер-Юрт в Чечне.

Они называют Мимихана «нашего рода собакой» и объясняют, что пытались выйти с ним на связь и остановить, «не делать этого». В видео утверждается, что критиковать чеченскую власть его якобы заставляли спецслужбы Европы.

В видеопризнании снялись девять человек, среди них — брат отца убитого Ваха Умаров и дядя по материнской линии Лом-Али Усманов.

«Мы собрались, чтобы обратиться к народу республики и главе и попросить прощения. Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас», — заявили они.

4 июля в городе Герасдорф-бай-Вине, недалеко от Вены, нашли тело 43-летнего россиянина. Он получил несколько пуль в верхнюю часть тела, выстрел в голову стал смертельным. После появились предположения, что убитый — Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. С 2005 года он живет в Австрии, местные документы выписаны на имя Мартина Бека. Господин Умаров вел YouTube-канал, на котором в том числе критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично». Глава Чечни выдвинул версию о том, что его критика убили «настроенные против России спецслужбы».

Полиция Австрии 9 июля сообщила о двух версиях — заказное убийство и обычная ссора.

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Комментарии (9)

Печенеги и половцы
Убить человека и ещё искать этому оправдание! Если каждый начнёт убивать, тех, с кем он не согласен!? Критика это самый лучший инструмент в современном обществе, чтобы слышать её, надо быть более менее психически здоровым человеком
Цианид калия
как же они могли это сделать, если границы закрыты? что за бред? они массово участвовали?
teodor
Вот это вот на кого рассчитано? Цирк..
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