«То, что сделано, сделано нами». Родственники чеченского блогера Умарова признались в его убийстве в Австрии

Родственники застреленного в Австрии выходца из Чечни Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, выпустили видеообращение, в котором фактически взяли на себя вину в его убийстве.

Родные блогера, который приехал в Австрию как политический беженец и критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, распространили признание через соцсети, сообщает издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) 22 июля.

«Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое», — утверждает близкий родственник убитого из села Мескер-Юрт в Чечне.