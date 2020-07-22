«То, что сделано, сделано нами». Родственники чеченского блогера Умарова признались в его убийстве в Австрии
Родственники застреленного в Австрии выходца из Чечни Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, выпустили видеообращение, в котором фактически взяли на себя вину в его убийстве.
Родные блогера, который приехал в Австрию как политический беженец и критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, распространили признание через соцсети, сообщает издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) 22 июля.
«Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое», — утверждает близкий родственник убитого из села Мескер-Юрт в Чечне.
Они называют Мимихана «нашего рода собакой» и объясняют, что пытались выйти с ним на связь и остановить, «не делать этого». В видео утверждается, что критиковать чеченскую власть его якобы заставляли спецслужбы Европы.
В видеопризнании снялись девять человек, среди них — брат отца убитого Ваха Умаров и дядя по материнской линии Лом-Али Усманов.
«Мы собрались, чтобы обратиться к народу республики и главе и попросить прощения. Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас», — заявили они.
4 июля в городе Герасдорф-бай-Вине, недалеко от Вены, нашли тело 43-летнего россиянина. Он получил несколько пуль в верхнюю часть тела, выстрел в голову стал смертельным. После появились предположения, что убитый — Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. С 2005 года он живет в Австрии, местные документы выписаны на имя Мартина Бека. Господин Умаров вел YouTube-канал, на котором в том числе критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично». Глава Чечни выдвинул версию о том, что его критика убили «настроенные против России спецслужбы».
Полиция Австрии 9 июля сообщила о двух версиях — заказное убийство и обычная ссора.