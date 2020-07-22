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22.07.2020 15:35
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Банки в пандемию стали почти в два раза реже выдавать потребительские кредиты

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) заявило, что в России во втором квартале 2020 года было выдано 2,54 млн потребительских кредитов. Это на 45,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский (-54,8%) и Краснодарский (-52,5%) края, Тюменская область (-51,6%), Республика Татарстан (-50,1%) и Ростовская область (-49,5%). В Петербурге и Москве — 47,1%.

«С одной стороны, риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. Поэтому в апреле-июне потребительские кредиты выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. При этом количество обращений этих граждан за кредитами во 2-м квартале текущего года существенно сократилось», — прокомментировал 22 июля директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, это объясняется тем, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки и ограничения потребления.

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Комментарии (1)

Nafanka
Да людям просто надоело кормить банковских дармоедов с их охренительными процентами... ))) А заодно и сомнительные Бюро по -не-пойми-чему...
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