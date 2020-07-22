«Тошнит даже от мысли». ФБК Навального не смог жить с миллионом от Пригожина и вернул его обратно
Основатель Фонда борьбы с коррупцией рассказал, что сделал с деньгами, которые бизнесмен Евгений Пригожин пожертвовал «попавшему в беду блогеру».
«"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей. Мы думали: вернуть или отправить на благотворительность? Решили, что тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги», — написал 22 июля Алексей Навальный в своем Twitter.
По его словам, средства были возвращены отправителю. Пресс-служба компании «Конкорд» рассказала, что бизнесмен Пригожин «дал поручение перевести миллион рублей со своего личного счета Алексею Навальному в качестве пожертвования для попавшего в беду блогера».
Оппозиционер ранее назвал иск фирмы «Московский школьник», которая, по его оценке, связана с Евгением Пригожиным, причиной закрытия фонда. При этом Навальный отказался удалять фильм «Он вам не Димон», сославшись на то, что расследование размещено в его социальных сетях, к которым ФБК не имеет отношения.
Пригожин, как рассказали в пресс-службе «Конкорда», предложил оппозиционеру передать ему права на материалы и соцсети ФБК в обмен на погашение долга перед «Московским школьником».
В октябре 2018 года ФБК включили в список иноагентов. Через суд это решение оспорить не удалось.