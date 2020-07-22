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22.07.2020 15:25
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«Тошнит даже от мысли». ФБК Навального не смог жить с миллионом от Пригожина и вернул его обратно

Основатель Фонда борьбы с коррупцией рассказал, что сделал с деньгами, которые бизнесмен Евгений Пригожин пожертвовал «попавшему в беду блогеру».

«"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей. Мы думали: вернуть или отправить на благотворительность? Решили, что тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги», — написал 22 июля Алексей Навальный в своем Twitter.

По его словам, средства были возвращены отправителю. Пресс-служба компании «Конкорд» рассказала, что бизнесмен Пригожин «дал поручение перевести миллион рублей со своего личного счета Алексею Навальному в качестве пожертвования для попавшего в беду блогера».

Оппозиционер ранее назвал иск фирмы «Московский школьник», которая, по его оценке, связана с Евгением Пригожиным, причиной закрытия фонда. При этом Навальный отказался удалять фильм «Он вам не Димон», сославшись на то, что расследование размещено в его социальных сетях, к которым ФБК не имеет отношения.

Пригожин, как рассказали в пресс-службе «Конкорда», предложил оппозиционеру передать ему права на материалы и соцсети ФБК в обмен на погашение долга перед «Московским школьником».

В октябре 2018 года ФБК включили в список иноагентов. Через суд это решение оспорить не удалось.

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Комментарии (15)

DoctorDobro
мне бы отдал. Я не брезгливый
Maxic_84
Все правильно сделал. Брать даже копейку от этих мерзавцев нельзя.
260743591
И пару новостей ниже "Помогите собрать ребенку на операцию".
Когда два взрослых человека миллион туда сюда гоняют...
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