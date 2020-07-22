«Тошнит даже от мысли». ФБК Навального не смог жить с миллионом от Пригожина и вернул его обратно

Основатель Фонда борьбы с коррупцией рассказал, что сделал с деньгами, которые бизнесмен Евгений Пригожин пожертвовал «попавшему в беду блогеру».



«"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей. Мы думали: вернуть или отправить на благотворительность? Решили, что тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги», — написал 22 июля Алексей Навальный в своем Twitter.

По его словам, средства были возвращены отправителю. Пресс-служба компании «Конкорд» рассказала, что бизнесмен Пригожин «дал поручение перевести миллион рублей со своего личного счета Алексею Навальному в качестве пожертвования для попавшего в беду блогера».