Тверского врача после обысков отвезли на допрос как свидетеля за 2000 километров от дома. Обратно он выбирался сам

Как пишет 22 июля «Кавказский узел» со ссылкой на самого медика, неожиданный визит оперативники из станицы Каневской нанесли ему 15 июля после суточной смены, он работает врачом скорой помощи. Олег Грек также администрирует паблик для коллег из региона, но истории там публикуются со всей страны, в группе почти 15 тысяч человек. Это сообщество и стало поводом для разговора. По словам врача, там была опубликована запись с историей гибели ребенка, в ней упоминалось его имя.

За репост рассказа врача из станицы в Краснодарском крае на допрос вызвали медика из Тверской области. Свидетельские показания он давал за две тысячи километров от дома, и никто не позаботился о его возвращении.

Дома у Грека, а живет он в Твери, хотели провести обыск, но оказалось, что сотрудникам был нужен только компьютер, и врач добровольно его отдал. Затем ему заявили, что он обязан явиться на допрос, причем выезжать надо прямо сейчас. Сперва его фактически под конвоем привезли в Москву, затем на самолете в Краснодар, и на какой-то частной машине компания добралась-таки до станицы. Причем перед посадкой представители авиакомпании потребовали разобрать компьютер, сам Грек вез жесткий диск и, по его словам, в любой момент мог «спустить его в унитаз».

Допрос занял два часа, Грек рассказал, что имя погибшего ребенка упоминалось в СМИ гораздо раньше, чем в его паблике. Также был исследован компьютер, после чего вместе с техникой его отпустили. На вопрос о том, каким образом ему выбираться, ответа никто не дал, и врач самостоятельно на электричке поехал в Краснодар и тем же маршрутом вернулся в Тверь. «Путешествие» заняло почти три дня и стоило около десяти тысяч рублей, все это время медик почти не спал. Он намерен жаловаться в прокуратуру.