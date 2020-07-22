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22.07.2020 15:11
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Последние дни провел на ИВЛ: министр с коронавирусом умер на Урале в возрасте 43 лет

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев скончался. У чиновника несколько недель назад был диагностирован коронавирус, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ», — написал губернатор 22 июля в Instragram.

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Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус. Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Дмитрию Дегтяреву было 43 года. На пост министра сельского хозяйства Свердловской области он был назначен в 2016 году.

Ранее Росздравнадзор провел внеплановые проверки здравоохранения Свердловской области, в результате которых обнаружили грубые нарушения в оказании и организации помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

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