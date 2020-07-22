Пиотровский: Эрмитаж после открытия в июле принимает по 1700 посетителей в день

По словам гендиректора, результаты опроса посетителей музея показали, что большинство из них не петербуржцы, а приезжие из других городов страны. Он высоко оценил возможность, которая выпала им в связи с пандемией коронавируса: «Это было невозможно раньше, не будет такой возможности и в будущем — спокойно походить по Эрмитажу».

«Эрмитаж работает уже неделю. Люди ходят исправно, соблюдая всю хореографию визита. В день бывает примерно 1700 человек — в главном комплексе и в Главном штабе. <...> Люди ходят и соблюдают все санитарные правила», — цитирует пресс-служба руководителя учреждения культуры Михаила Пиотровского.

Государственный Эрмитаж подвёл итоги первой недели работы с новыми правилами для посетителей. Информация об этом появилась на официальном сайте музея 22 июля.

Пиотровский также рассказал о нововведениях этой недели. Так, учреждение откроет доступ в Золотую кладовую Галереи драгоценностей. Для того, чтобы туда попасть, необходимо будет купить билет на экскурсию.

Гендиректор отметил, что музей сохраняет своё присутствие в Сети. ««Эрмитаж Онлайн» действует, на сайте и в социальных сетях будут видеоэкскурсии по маршрутам — это путеводитель, который рассказывает о залах, а главное — о том, какие есть варианты пути по музею», — сказал Пиотровский.

Ранее Эрмитаж объявил 23 июля днём бесплатного посещения для детей, студентов и многодетных семей. Билеты желающим нужно заранее забронировать на сайте.

Возможность свободного прохода в музей для льготных категорий граждан в обычные дни временно отменили из-за пандемии коронавируса. Сейчас попасть внутрь можно только по сеансам, пройтись получится не по всем залам, а по трём определённым маршрутам.