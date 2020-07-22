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22.07.2020 14:38
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В заливе у Морской набережной во время шторма перевернулась лодка. За бортом оказался единственный мореход

Сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга вернули на берег мужчину, который упал за борт после того, как перевернулась его лодка. Спасения он дожидался на «брюхе».

Как сообщили «Фонтанке» в ПСС, по предварительной информации, в лодке был только один человек, к нему оперативно приехали на помощь и вернули на сушу. Он оказался в воде после того, как лодка обеспечения парусников перевернулась. Мужчина смог выбраться обратно на судно и, сидя на его «брюхе», дожидался спасателей. Лодку также отбуксировали на берег.

Причиной ЧП мог стать сильный ветер, который дует в городе 22 июля. Ранее синоптики и МЧС предупредили о ливнях, грозах и порывах до 15 метров в секунду.

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