В заливе у Морской набережной во время шторма перевернулась лодка. За бортом оказался единственный мореход

Сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга вернули на берег мужчину, который упал за борт после того, как перевернулась его лодка. Спасения он дожидался на «брюхе».

Как сообщили «Фонтанке» в ПСС, по предварительной информации, в лодке был только один человек, к нему оперативно приехали на помощь и вернули на сушу. Он оказался в воде после того, как лодка обеспечения парусников перевернулась. Мужчина смог выбраться обратно на судно и, сидя на его «брюхе», дожидался спасателей. Лодку также отбуксировали на берег.