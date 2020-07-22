Глава МЧС России забрал из горящего заповедника единственный вертолет, чтобы слетать по поручению Путина

Единственный вертолет свердловского МЧС, занятый в тушении пожара в заповеднике «Денежкин камень», забрали, чтобы свозить на место потопа в городе Нижние Серги главу МЧС России Евгения Зиничева. Туда чиновника отправил президент Владимир Путин.



Как пишет E1.RU 22 июля, в областном ГУ МЧС объяснили, что воздушный транспорт в зоне подтопления оказался нужнее.

«Тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России, задача МЧС России — защита населенных пунктов от огня, в том числе от угрозы природных пожаров. Природный пожар в заповеднике «Денежкин камень» угрозу населенным пунктам не представляет», — заявили в ведомстве.