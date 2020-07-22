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22.07.2020 14:34
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Глава МЧС России забрал из горящего заповедника единственный вертолет, чтобы слетать по поручению Путина

Единственный вертолет свердловского МЧС, занятый в тушении пожара в заповеднике «Денежкин камень», забрали, чтобы свозить на место потопа в городе Нижние Серги главу МЧС России Евгения Зиничева. Туда чиновника отправил президент Владимир Путин.

Как пишет E1.RU 22 июля, в областном ГУ МЧС объяснили, что воздушный транспорт в зоне подтопления оказался нужнее.

«Тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России, задача МЧС России — защита населенных пунктов от огня, в том числе от угрозы природных пожаров. Природный пожар в заповеднике «Денежкин камень» угрозу населенным пунктам не представляет», — заявили в ведомстве.

В Нижних Сергах паводком смыло четыре моста. В зоне затопления оказались десятки домов. А по улицам плавали автомобили и гаражи. В городе объявлен режим ЧС, ведутся восстановительные работы.

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Комментарии (3)

22ilves
Зато есть шанс сказочную похвалу поиметь.
krasnonosov
В нормальных, цивилизованных странах после такого чиновники и их начальники обычно подают в отставку, а потом еще в ранге обычных граждан много лет ходят к следователю на допросы.
вадики
Пофик лес -ещё нарожают!Поручение важнее!Гори оно всё голубым пламенем!
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