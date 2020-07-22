В Петербурге мужчина присмотрел понравившуюся «Мазду» и обманом заставил эвакуаторщика ее украсть
Перед судом Фрунзенского района Петербурга предстанет находчивый угонщик. Мужчина похитил чужую машину при помощи эвакуатора, заговорив зубы его водителю.
Как сообщает 22 июля пресс-служба прокуратуры Петербурга, обвиняемый занимается восстановлением и реконструкцией автомобилей. По версии следствия, подыскав автомобиль Mazda MPV DX, припаркованный у автозаправки, мужчина в октябре 2019 года соврал малознакомому водителю эвакуатора, что это его машина, и договорился, что тот за 3 тысячи рублей перевезет ее в другой район. Затем он частично разукомплектовал «Мазду».
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.