Собачий отель в Петербурге подвергся разбойному нападению. Четыре постояльца взяты в заложники
© Фонтанка.Ру
Петербургская полиция ищет налетчиков на зоогостиницу в Красном Селе. Неизвестные пришли с оружием в поисках черной овчарки.
Как стало известно «Фонтанке», ночью 22 июля в собачий отель на улице Горбунова ворвались три женщины и один мужчина. У одной из незнакомок был пистолет. У администратора Дарьи налетчики забрали телефоны, вернув их без сим-карт, и устроили обыск.
Неизвестные искали черную овчарку, сообщила Дарья полицейским. Но не нашли, взяли в качестве заложников четырех собак и удалились.
Петербургская полиция ищет налетчиков на зоогостиницу в Красном Селе. Неизвестные пришли с оружием в поисках черной овчарки.
Как стало известно «Фонтанке», ночью 22 июля в собачий отель на улице Горбунова ворвались три женщины и один мужчина. У одной из незнакомок был пистолет. У администратора Дарьи налетчики забрали телефоны, вернув их без сим-карт, и устроили обыск.
Неизвестные искали черную овчарку, сообщила Дарья полицейским. Но не нашли, взяли в качестве заложников четырех собак и удалились.