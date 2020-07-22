Собачий отель в Петербурге подвергся разбойному нападению. Четыре постояльца взяты в заложники

Петербургская полиция ищет налетчиков на зоогостиницу в Красном Селе. Неизвестные пришли с оружием в поисках черной овчарки.



Как стало известно «Фонтанке», ночью 22 июля в собачий отель на улице Горбунова ворвались три женщины и один мужчина. У одной из незнакомок был пистолет. У администратора Дарьи налетчики забрали телефоны, вернув их без сим-карт, и устроили обыск.



Неизвестные искали черную овчарку, сообщила Дарья полицейским. Но не нашли, взяли в качестве заложников четырех собак и удалились.

