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22.07.2020 14:04
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Собачий отель в Петербурге подвергся разбойному нападению. Четыре постояльца взяты в заложники

Петербургская полиция ищет налетчиков на зоогостиницу в Красном Селе. Неизвестные пришли с оружием в поисках черной овчарки.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 22 июля в собачий отель на улице Горбунова ворвались три женщины и один мужчина. У одной из незнакомок был пистолет. У администратора Дарьи налетчики забрали телефоны, вернув их без сим-карт, и устроили обыск.

Неизвестные искали черную овчарку, сообщила Дарья полицейским. Но не нашли, взяли в качестве заложников четырех собак и удалились.

© Фонтанка.Ру

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