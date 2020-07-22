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22.07.2020 14:14
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ДТП на видео: неуправляемый автомобиль в Москве вылетел на тротуар, где пешеходы ждали зелёный

Тяжёлое ДТП произошло 22 июля в Москве в районе метро «Люблино». Его зафиксировала камера наружного наблюдения.

Как сообщает дептранс в своём телеграм-канале, на Краснодарской улице, 20/1, столкнулись два легковых автомобиля. Один из них откинуло на тротуар, где находились люди. Судя по видео, один водитель надеялся проскочить, когда остальные уже остановились перед включением красного сигнала, а другой летел наперерез: у него, видимо, уже загорался зелёный.

По предварительной информации, три человека получили травмы.

Кадр из видео дептранса Москвы
Кадр из видео дептранса Москвы
Кадр из видео дептранса Москвы
Кадр из видео дептранса Москвы

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Комментарии (1)

Жора  
Неуправляемый - это когда в машине отказала система управления, либо тормоза. А здесь баран на бешенной скорости летящий по красному.
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