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22.07.2020 13:59
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Майора из Петербурга признали виновным в нарушении ПДД и смерти двух человек. Ему дали шесть лет колонии

В Петербурге состоялся суд над виновником весеннего ДТП в Невском районе, в результате которого погибли два человека. За рулём машины, влетевшей в три автомобиля и один прицеп, сидел выпивший майор.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 июля, петербургский гарнизонный военный суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, Андрея Фокина.

Вечером 28 марта 2020 года он сел пьяным за руль Mazda CX-7, не справился с управлением машиной и врезался в стоящие на проезжей части на улице Кибальчича автомобили ВАЗ-21140, Ford Mondeo, Chevrolet Niva и прицеп. В результате столкновения оба его пассажира скончались на месте происшествия.

Подсудимый полностью признался в содеянном и раскаялся. Он компенсировал родственникам погибших затраты на похороны, а также перечислил семье одного из них полмиллиона рублей в счёт возмещения морального вреда.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Ярополк
"...и прицеп. В результате столкновения оба его пассажира скончались на месте происшествия". Кого его? Прицепа?
Автор, учитесь излагать корректно.
Чтобвыбылиздоровы
Не до хрена денег у майора?...
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