Майора из Петербурга признали виновным в нарушении ПДД и смерти двух человек. Ему дали шесть лет колонии

В Петербурге состоялся суд над виновником весеннего ДТП в Невском районе, в результате которого погибли два человека. За рулём машины, влетевшей в три автомобиля и один прицеп, сидел выпивший майор.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 июля, петербургский гарнизонный военный суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, Андрея Фокина.



Вечером 28 марта 2020 года он сел пьяным за руль Mazda CX-7, не справился с управлением машиной и врезался в стоящие на проезжей части на улице Кибальчича автомобили ВАЗ-21140, Ford Mondeo, Chevrolet Niva и прицеп. В результате столкновения оба его пассажира скончались на месте происшествия.

