Жириновский призвал Мишустина надеть маску и не жать всем руки. Переболевший коронавирусом премьер сказал, что у него антитела
Лидер партии ЛДПР во время выступления в Госдуме коснулся темы коронавируса, призвав чиновников обратить внимание на соблюдение мер предосторожности. Свою речь он адресовал премьер-министру Мишустину.
«Посмотрите, Михаил Владимирович, у вас сидят половина [депутатов] в масках, а половина без масок. Кто без масок — увольняйте. Но вы тоже должны надеть! Что вы в Белоруссии руки жмете им всем?» — заявил 22 июля Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».
Премьер-министр, который переболел COVID-19, парировал, что у него есть «антитела». Лидер ЛДПР заявил, что есть информация, что они действуют «только два месяца».
«Прекратите рукопожатия! Не надо это — объятия, поцелуи!» — резюмировал Жириновский.