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22.07.2020 13:12
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Жириновский призвал Мишустина надеть маску и не жать всем руки. Переболевший коронавирусом премьер сказал, что у него антитела

Лидер партии ЛДПР во время выступления в Госдуме коснулся темы коронавируса, призвав чиновников обратить внимание на соблюдение мер предосторожности. Свою речь он адресовал премьер-министру Мишустину.

«Посмотрите, Михаил Владимирович, у вас сидят половина [депутатов] в масках, а половина без масок. Кто без масок — увольняйте. Но вы тоже должны надеть! Что вы в Белоруссии руки жмете им всем?» — заявил 22 июля Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Премьер-министр, который переболел COVID-19, парировал, что у него есть «антитела». Лидер ЛДПР заявил, что есть информация, что они действуют «только два месяца».

«Прекратите рукопожатия! Не надо это — объятия, поцелуи!» — резюмировал Жириновский.

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Комментарии (6)

Yksy
И теперь каждый, кто болел насморком в феврале, может счесть что у него, наверно, тоже антитела и он может облизывать кнопки в лифте.
Маэстро
Где-то прописано, что при наличии антител можно не одевать маску? Нет!!! В нашей стране те, кто пишет законы, освобождается от их исполнения.
Eva-540
Доктор Отто Янг из Калифорнийского университета измерил антитела у 30 пациентов с диагнозом коронавирус COVID-19, средний возраст которых составил 43 года. Большинство из них имели легкие симптомы.
Исследователи обнаружили, что период полураспада антител составляет 73 дня, что означает, что половина из них исчезнет за указанное время. Это исследование перекликается с докладом из Китая, в котором также предлагается высокая скорость нивелирования антител.
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