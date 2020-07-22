Жириновский призвал Мишустина надеть маску и не жать всем руки. Переболевший коронавирусом премьер сказал, что у него антитела

Лидер партии ЛДПР во время выступления в Госдуме коснулся темы коронавируса, призвав чиновников обратить внимание на соблюдение мер предосторожности. Свою речь он адресовал премьер-министру Мишустину.



«Посмотрите, Михаил Владимирович, у вас сидят половина [депутатов] в масках, а половина без масок. Кто без масок — увольняйте. Но вы тоже должны надеть! Что вы в Белоруссии руки жмете им всем?» — заявил 22 июля Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Премьер-министр, который переболел COVID-19, парировал, что у него есть «антитела». Лидер ЛДПР заявил, что есть информация, что они действуют «только два месяца».