Серьезное ДТП с пешеходом произошло утром 22 июля в Выборгском районе Петербурга. Под колесами автомобиля пострадала пожилая женщина,



Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10:35 у дома 9/1 по проспекту Просвещения, на пересечении с улицей Симонова, 28-летний водитель автомобиля SsangYong Rexton сбил 81-летнюю женщину. ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.