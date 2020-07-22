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22.07.2020 13:08
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«А потом страшный шлепок». Пенсионерка попала под машину на проспекте Просвещения

Серьезное ДТП с пешеходом произошло утром 22 июля в Выборгском районе Петербурга. Под колесами автомобиля пострадала пожилая женщина,

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10:35 у дома 9/1 по проспекту Просвещения, на пересечении с улицей Симонова, 28-летний водитель автомобиля SsangYong Rexton сбил 81-летнюю женщину. ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Лариса со слов своей матери, ставшей очевидицей ДТП, пишет, что потерпевшая шла на зеленый сигнал светофора. «Может, не буду спорить, но мама сидела на остановке и увидела, что был уже хороший зелёный свет... А потом страшный шлепок», — рассказывает она.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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