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22.07.2020 12:47
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Полиция в Новогорелово ищет «Рено», в который возле помойки трое насильно затолкали человека

Момент похищения человека троицей из ближнего зарубежья застал прохожий в жилом комплексе под Петербургом. Машина была арендованной.

Об этом 22 июля пишет 47News. Как рассказал полиции очевидец, мужчину затолкали в белый «Рено» возле помойки в ЖК «Новое Горелово» накануне днем. Против воли его в машину погрузили трое неизвестных, после чего автомобиль уехал в сторону Петербурга. В ГУ МВД сообщили, что ведутся поиски похитителей. Вероятней всего, «Рено» был каршеринговым.

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