Полиция в Новогорелово ищет «Рено», в который возле помойки трое насильно затолкали человека
Момент похищения человека троицей из ближнего зарубежья застал прохожий в жилом комплексе под Петербургом. Машина была арендованной.
Об этом 22 июля пишет 47News. Как рассказал полиции очевидец, мужчину затолкали в белый «Рено» возле помойки в ЖК «Новое Горелово» накануне днем. Против воли его в машину погрузили трое неизвестных, после чего автомобиль уехал в сторону Петербурга. В ГУ МВД сообщили, что ведутся поиски похитителей. Вероятней всего, «Рено» был каршеринговым.