Вслед за хакером Сумбаевым из Грузии высылают его свояка. Он мог следить за следователем Шишкиной

Про арест Ивана Кочеткова 22 июля пишет BBC . Известно, что задержан он был не позже мая этого года, однако об обстоятельствах ни его адвокат, ни следователи говорить ничего не стали. Кочетков, выяснило издание, родом из Астрахани, там его называли Шульц. Его супруга и ее брат, хакер Ярослав Сумбаев, жили с ним в одном городе.

В деле об убийстве следователя Евгении Шишкиной неустановленным остается только одно лицо. В грузинской тюрьме сидит муж сестры хакера Сумбаева, который считается заказчиком.

Кочетков, по версии следствия, следил за Шишкиной, вместе с еще одним, неустановленным человеком. Незадолго до ее смерти он продал машины и вместе с женой пересек грузинскую границу. Официально там он занимался торговлей арахисовой пастой, однако, пишет BBC, вероятней всего вместе с Сумбаевым он торговал в даркнете наркотиками и даже возглавил этот бизнес после ареста и экстрадиции свояка.

Хакер Сумбаев считается заказчиком убийства, стрелял студент медицинского вуза Абдулазиз Абдулазизов. Дело передано в суд.

Убийство считается личной местью — Шишкина расследовала дело о мошенничестве с покупкой билетов от лица турфирм и обналичивании денег за счет их возврата. Обвиняемые по делу о хищении 17 млн рублей получили большие сроки.

