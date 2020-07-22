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22.07.2020 12:38
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«Это восстановление справедливости!» Мишустин рассказал, как остался без гаража, и под аплодисменты поддержал «гаражную амнистию»

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего первого ежегодного отчёта о работе правительства поделился личной историей, отвечая на вопрос справедливоросса Олега Шеина.

«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. У меня был гараж, и его, к сожалению, мы не смогли удержать. Да, это правда», — рассказал 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, во времена СССР было сделано многое, чтобы «разорвать чувство собственничества». После этого властям пришлось провести «очень непростую работу» с объектами недвижимости. «Сейчас то же самое с гаражами! У нас 1,4 миллиона земельных участков под гаражами», — сообщил Мишустин, добавив, что будет поддерживать закон о «гаражной амнистии».

«Это восстановление справедливости! Если у человека был гараж, то нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил», — резюмировал премьер, чем вызвал аплодисменты депутатов.

При этом Мишустин посетовал, что ему «гараж уже не вернут», так как на этом месте уже «что-то построили».

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Комментарии (5)

Дык а чем поможет оформление при сносе? Полагаю, в недавно снесенном Петроградце-4 многие гаражи были оформлены в ПИБе, и что с того?
Barmaley_5e4d0211d3423
Последнее отобрали у большого человека!
perrkele_sattana
аж слёзы на глазах.
А еще, говорят, что Путин В.В. не смог пройти техосмотр своего прицепа "Скиф"
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