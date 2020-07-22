«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. У меня был гараж, и его, к сожалению, мы не смогли удержать. Да, это правда», — рассказал 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего первого ежегодного отчёта о работе правительства поделился личной историей, отвечая на вопрос справедливоросса Олега Шеина.

Мишустин рассказал, как потерял свой гараж. «Если у человека был гараж, нужно сделать все, чтобы он его вернул... Мне уже не вернут, там уже что-то построили». pic.twitter.com/xsleBPBdqH

По его словам, во времена СССР было сделано многое, чтобы «разорвать чувство собственничества». После этого властям пришлось провести «очень непростую работу» с объектами недвижимости. «Сейчас то же самое с гаражами! У нас 1,4 миллиона земельных участков под гаражами», — сообщил Мишустин, добавив, что будет поддерживать закон о «гаражной амнистии».

«Это восстановление справедливости! Если у человека был гараж, то нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил», — резюмировал премьер, чем вызвал аплодисменты депутатов.



При этом Мишустин посетовал, что ему «гараж уже не вернут», так как на этом месте уже «что-то построили».

