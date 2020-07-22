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22.07.2020 12:24
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На дорогах Петербурга плотнее обычного. Невский путепровод парализовала неловкая маршрутка

Движение по Невскому путепроводу на некоторое время парализовало ДТП. В целом в Петербурге загруженность дорог выше обычного: по данным «Яндекса», около полудня она составила 4 балла против обычных для этого времени трёх.

Маршрутку развернуло почти поперёк проезжей части, второй участник, видимо, легковая машина. «Полностью перекрыто направление от Софийской, объезд по встречке, — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Вроде бегали и фоткали вокруг — может, разъедутся».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Действительно, если около полудня пробки стояли в обе стороны почти на 2 километра, к 12:20 стало гораздо свободнее. И в целом по городу вернулись 3 балла.

Отметим, что в Петербурге пробки обычно растут в дни сильных осадков. Сегодняшний утренний максимум — 4 балла — норму не превысил.

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