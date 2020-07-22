Движение по Невскому путепроводу на некоторое время парализовало ДТП. В целом в Петербурге загруженность дорог выше обычного: по данным «Яндекса», около полудня она составила 4 балла против обычных для этого времени трёх.

Маршрутку развернуло почти поперёк проезжей части, второй участник, видимо, легковая машина. «Полностью перекрыто направление от Софийской, объезд по встречке, — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Вроде бегали и фоткали вокруг — может, разъедутся».