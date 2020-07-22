На дорогах Петербурга плотнее обычного. Невский путепровод парализовала неловкая маршрутка
Движение по Невскому путепроводу на некоторое время парализовало ДТП. В целом в Петербурге загруженность дорог выше обычного: по данным «Яндекса», около полудня она составила 4 балла против обычных для этого времени трёх.
Маршрутку развернуло почти поперёк проезжей части, второй участник, видимо, легковая машина. «Полностью перекрыто направление от Софийской, объезд по встречке, — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Вроде бегали и фоткали вокруг — может, разъедутся».
Действительно, если около полудня пробки стояли в обе стороны почти на 2 километра, к 12:20 стало гораздо свободнее. И в целом по городу вернулись 3 балла.
Отметим, что в Петербурге пробки обычно растут в дни сильных осадков. Сегодняшний утренний максимум — 4 балла — норму не превысил.