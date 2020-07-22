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22.07.2020 11:53
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Вспыльчивый колпинский стрелок переместился из черного джипа в изолятор. За переломы на лице скейтера его преследуют уголовно

После стрельбы на Соборной улице в Колпино дознание возбудило уголовное дело о хулиганстве, подозреваемый нашелся за сутки. Им оказался 20-летний студент.

Как стало известно «Фонтанке», в изолятор временного содержания ближе к ночи 22 июля помещен третьекурсник Морского технического колледжа, живущий в Колпино. Его подозревают в том, что 19 числа на перекрестке с Соборной улицей он вышел из черного джипа и после короткой перепалки выстрелил в лицо 18-летнему скейтеру. У молодого человека химический ожог обоих глаз, переломом стенки орбиты и контузия. Выяснилось, что стрелял студент из газового пистолета «Пионер».

Момент нападения попал на видео, в машине находились минимум двое человек, скейтер катался с другом.

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Комментарии (1)

Савва Морозов
"из чёрного джипа" - не надо так позорить фирму всякими ссаными ёнгами
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