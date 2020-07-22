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22.07.2020 11:50
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Власти США обвинили в краже данных о вакцине против коронавируса вслед за Россией Китай

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в хищении данных компаний, разрабатывающих вакцины от коронавируса и другие препараты от инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обвинения предъявлены в сговоре с целью совершения кибермошенничества (максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы) и краже коммерческой тайны (до 10 лет заключения). По версии американских властей, хакеры могли действовать и в своих интересах, и по поручению спецслужб КНР.

«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс.

Причем Минюст США утверждает, что, помимо США, обвиняемые китайские хакеры в последние 10 лет также атаковали Австралию, Бельгию, Германию, Японию, Литву, Нидерланды, Испанию, Южную Корею, Швецию и Великобританию. До вакцины их якобы ипнтересовали компании, работающие в сферах медицинского оборудования и фармацевтики, машиностроения, оборонной техники и технологий и другие.

Напомним, ранее спецслужбы Канады, Великобритании и США обвинили Россию в попытке украсть разработки вакцин против коронавируса. Подозревают они группировку кибершпионажа APT29 (Cozy Bear — «Уютный медведь»), которую считают связанной с российской Службой внешней разведки. Россия все обвинения отрицала и заявляла, что похищать такие разработки нет необходимости, поскольку российские вакцины находятся в высокой степени готовности.

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