Власти США обвинили в краже данных о вакцине против коронавируса вслед за Россией Китай

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в хищении данных компаний, разрабатывающих вакцины от коронавируса и другие препараты от инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Обвинения предъявлены в сговоре с целью совершения кибермошенничества (максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы) и краже коммерческой тайны (до 10 лет заключения). По версии американских властей, хакеры могли действовать и в своих интересах, и по поручению спецслужб КНР.



«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс.

