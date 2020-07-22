В Петербурге прокуратура проверяет случай с ребёнком, который на квесте упал в трубу и сломал позвоночник

Прокуратура Центрального района Петербурга проверяет сообщения в СМИ о травмировании одиннадцатилетнего мальчика во время прохождения квеста про динозавров в Соляном переулке. Об этом сообщается на сайте ведомства 22 июля.



«Прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства при организации и проведении игровой деятельности. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в коммюнике.



О том, что подросток получил травмы во время прохождения квеста, СМИ писали накануне. К журналистам обратился отец ребёнка, который рассказал, что сын упал в трубу, пролетел три метра, в результате чего получил черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Чтобы достать ребёнка из конструкции, потребовалась помощь спасателей.

