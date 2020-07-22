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22.07.2020 11:28
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«По-человечески направим детишек в школу». Мишустин надеется на нормальное 1 сентября

Российский премьер-министр во время своего первого ежегодного отчёта о работе правительства коснулся темы возобновления обучения во время пандемии.

«Мы готовимся к нормальному 1 сентября. <...> Нормально, по-человечески направим своих детишек в школу», — заявил 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, 20 августа власти будут принимать «окончательные решения» по каждому из регионов, рассматривая ситуацию с коронавирусом в субъектах.

Мишустин отметил, что дистанционное обучение из-за COVID-19 было «вынужденным». «Компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика», — считает премьер.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом по России составило 789 190 человек. Это по-прежнему четвертый результат в мире после Индии, Бразилии и США, где количество случаев перевалило за миллион. 572 053 заболевшим в РФ удалось вылечиться, а для 12 745 вирус закончился летальным исходом.

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Комментарии (3)

hedgehog_
дети ж ихнее достояние. вот направят в школу. там и оставят на карантин
Петр Петров
Премьер проявил заботу, это же цирк какой то!
Noisymouse
На летний отдых "по-человечески" уже направили, спасибо. Теперь дело за 1 сентября - "ждите ответа... ждите ответа..."
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