«По-человечески направим детишек в школу». Мишустин надеется на нормальное 1 сентября

Российский премьер-министр во время своего первого ежегодного отчёта о работе правительства коснулся темы возобновления обучения во время пандемии.



«Мы готовимся к нормальному 1 сентября. <...> Нормально, по-человечески направим своих детишек в школу», — заявил 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, 20 августа власти будут принимать «окончательные решения» по каждому из регионов, рассматривая ситуацию с коронавирусом в субъектах.

Мишустин отметил, что дистанционное обучение из-за COVID-19 было «вынужденным». «Компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика», — считает премьер.