«По-человечески направим детишек в школу». Мишустин надеется на нормальное 1 сентября
Российский премьер-министр во время своего первого ежегодного отчёта о работе правительства коснулся темы возобновления обучения во время пандемии.
«Мы готовимся к нормальному 1 сентября. <...> Нормально, по-человечески направим своих детишек в школу», — заявил 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, 20 августа власти будут принимать «окончательные решения» по каждому из регионов, рассматривая ситуацию с коронавирусом в субъектах.
Мишустин отметил, что дистанционное обучение из-за COVID-19 было «вынужденным». «Компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика», — считает премьер.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом по России составило 789 190 человек. Это по-прежнему четвертый результат в мире после Индии, Бразилии и США, где количество случаев перевалило за миллион. 572 053 заболевшим в РФ удалось вылечиться, а для 12 745 вирус закончился летальным исходом.