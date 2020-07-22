В парке Александрино запасливая пенсионерка обогатила на 750 тысяч смуглянку, пророчащую беды

Жительница Петербурга отдала 750 тысяч рублей приставшей к ней в парке прохожей, которая за деньги обещала снять с нее порчу. Запомнились карие глаза и большой нос над маской.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, 58-летняя женщина попалась мошеннице накануне вечером во время прогулки в парке Александрино. Она «присосалась» к петербурженке, наговорила страшного и тут же пообещала от всех бед избавить. За это необходимо было заплатить, вместе они ездили до банкомата, где женщина сняла 750 тысяч и отдала их мошеннице. Одета женщина была во все черное, лицо прикрывала черной же маской.