«Коммерсантъ»: СКР отводит адвокатов Фургала, чтобы заменить «на более лояльных». Экс-губернатор передает, что вину признает, только если сойдет с ума

Поводом стал конфликт интересов двух обвиняемых по делу — самого Фургала и его предполагаемого подельника, бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова. Горбачев и Самойлова изначально были наняты женой последнего защищать его интересы. Он был задержан еще в ноябре прошлого года по обвинению в тех же двух заказных убийствах, что и экс-губернатор. Однако уже в январе Мистрюков «через сотрудников администрации сообщил, что в их (адвокатов. — Прим. ред.) услугах не нуждается», пишет «Коммерсантъ». Как выяснилось, он согласился на сотрудничество со следствием и признал вину, а всех четверых защитников заменил на пятого — по назначению.

Следственный комитет России (СКР) отводит адвокатов по делу обвиняемого в убийствах экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как пишет 22 июля «Коммерсантъ», отвод уже получили Марина Горбачева и Максим Самойлов.

В итоге, когда задержали Фургала, Горбачева и Самойлов согласились защищать его интересы. Однако после второго заседания в суде руководитель следственно-оперативной группы СКР Юрий Буртовой обратил внимание на конфликт интересов между не признающим вины Фургалом и Мистрюковым, который дает на бывшего партнера показания. В итоге адвокатам дали отвод, который они попробуют оспорить.



По данным источников «Коммерсанта», от дела Фургала в итоге попробуют отвести и других его защитников, «чтобы попытаться их заменить на более лояльных к следствию».



«Эта тактика, уже примененная к Николаю Мистрюкову, дает результаты, выгодные всем. Признав вину, обвиняемый избавляет следствие от рутинного и долгого сбора доказательств, а сам раскаявшийся при этом получает ощутимые преференции в суде. В досудебном соглашении с ним может быть прописано даже непривлечение обвиняемого к уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности совершенных им преступлений», — пояснил собеседник издания.



При этом другой источник говорит, что такое развитие событий исключено. По его словам, Сергей Фургал уже заявил своим адвокатам: «Если вам скажут, что я признал вину, знайте, что я нуждаюсь в срочной психиатрической помощи».

