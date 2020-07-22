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22.07.2020 11:37
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«Ягуар» Ржевского был не одинок, но досталось только ему. «Фонтанка» показывает военный эскорт в Петровском парке Кронштадта

Серый Jaguar F-Pace сына экс-чиновника, привлекший внимание публики парковкой в Петровском парке Кронштадта, участвовал в коллективном заезде с участием военных.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, накануне около двух часов дня на территорию центрального парка в Кронштадте въехала колонна из пяти автомобилей, среди которых был микроавтобус военной полиции и «Ягуар» 27-летнего петербуржца Ржевского — сына бывшего чиновника Выборгского района.

Сколько пробыли в парке военные машины, доподлинно неизвестно, но «Ягуар» оставался там около трех часов. Он привлек повышенное внимание. По словам читателей «Фонтанки», в парк приехали три экипажа ППС и два — ДПС. Полицейские звали-искали водителя по громкой связи, но бесполезно. За «Ягуаром» в конце концов приехал эвакуатор и забрал его на штрафстоянку. О других эвакуированных из Петровского парка машинах ГИБДД не сообщала.

На владельца автомобиля составили протокол по статье 12.19 КоАП за нарушение правил парковки.

© Фонтанка.Ру

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