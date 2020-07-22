Росздравнадзор снова выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», который собирают дочерние структуры Ростеха, и разрешил его эксплуатацию. От этих аппаратов отказались после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями.

Как сообщает 22 июля ТАСС, аппараты допущены к обращению на территории России приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписал замруководителя ведомства Дмитрий Павлюков.