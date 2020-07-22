Аппараты ИВЛ окончательно реабилитированы после смертоносных пожаров: Росздравнадзор выдал им разрешение
Росздравнадзор снова выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», который собирают дочерние структуры Ростеха, и разрешил его эксплуатацию. От этих аппаратов отказались после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями.
Как сообщает 22 июля ТАСС, аппараты допущены к обращению на территории России приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписал замруководителя ведомства Дмитрий Павлюков.
Использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля, Росздравнадзор приостановил 13 мая: предполагалось, что именно они могли стать причинами двух тяжёлых пожаров в больницах Москвы и Петербурга. 9 мая в столичной 50-й больнице погибла пожилая женщина, 12 мая в петербургской больнице Святого Георгия — шесть человек.«Фонтанка» подробно писала об этом пожаре, в котором больше вопросов, чем ответов. По словам главного врача Валерия Стрижелецкого, произошло возгорание аппарата ИВЛ марки «Авента-М».
В конце мая медики рассказали, что испытания аппаратов после пожаров не выявили сбоев, и основной версией для больницы Святого Георгия остаётся короткое замыкание. Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка аппаратов выявила нарушения их работы, но экспертиза не установила прямой связи с возгораниями в больницах. В июне производитель — Уральский приборостроительный завод, входящий в АО «КРЭТ» в составе госкорпорации «Ростех», — отозвал все «Авенты-М», хотя за 8 лет в них не было выявлено ни одной неисправности. Затем Ростех сообщил, что потратит еще 8,4 млрд на их производство.