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22.07.2020 11:06
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Аппараты ИВЛ окончательно реабилитированы после смертоносных пожаров: Росздравнадзор выдал им разрешение

Росздравнадзор снова выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», который собирают дочерние структуры Ростеха, и разрешил его эксплуатацию. От этих аппаратов отказались после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями.

Как сообщает 22 июля ТАСС, аппараты допущены к обращению на территории России приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписал замруководителя ведомства Дмитрий Павлюков.

Использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля, Росздравнадзор приостановил 13 мая: предполагалось, что именно они могли стать причинами двух тяжёлых пожаров в больницах Москвы и Петербурга. 9 мая в столичной 50-й больнице погибла пожилая женщина, 12 мая в петербургской больнице Святого Георгия — шесть человек.«Фонтанка» подробно писала об этом пожаре, в котором больше вопросов, чем ответов. По словам главного врача Валерия Стрижелецкого, произошло возгорание аппарата ИВЛ марки «Авента-М».

Пожар в больнице Святого Георгия 12 мая.&nbsp;
Пожар в больнице Святого Георгия 12 мая. Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В конце мая медики рассказали, что испытания аппаратов после пожаров не выявили сбоев, и основной версией для больницы Святого Георгия остаётся короткое замыкание. Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка аппаратов выявила нарушения их работы, но экспертиза не установила прямой связи с возгораниями в больницах. В июне производитель — Уральский приборостроительный завод, входящий в АО «КРЭТ» в составе госкорпорации «Ростех», — отозвал все «Авенты-М», хотя за 8 лет в них не было выявлено ни одной неисправности. Затем Ростех сообщил, что потратит еще 8,4 млрд на их производство.

Пожар в больнице Святого Георгия 12 мая.&nbsp;
Пожар в больнице Святого Георгия 12 мая. Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

Wuhan Proletarian
КЗ одновременно в Москве и Питере маловероятное событие.
Скорее всего Авенты были из одной партии с некачественными блоками питания, наиболее частой причины возгорания РЭА. Блоки питания заменили, проверили - все ОК.
Остается извечный в таких случаях вопрос - где посадки?
prosto262130721
За 8 лет неисправностей не было выявлено. Однако, когда возникла нужда, неисправности не только выявились, но и привели к пожару, в котором погибли люди.
"Лес рубят - щепки летят."
Агроном аэродрома
Академик Петрик обобряет подобный подход.
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