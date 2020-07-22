FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
70.97р81.25р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
22.07.2020 11:01
7
Печать

«Главная цель — повышение качества жизни каждого человека». Мишустин сообщил о росте числа безработных в 3,5 раза. Его данные позитивнее Росстата

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего первого ежегодного отчёта о работе правительства перед Госдумой уделил внимание теме безработицы и борьбы с бедностью.

«Для правительства по-прежнему первостепенное значение имела борьба с бедностью. Эта тема находится на особом контроле у президента и у нас», — заявил 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, коронавирус сильно поменял рынок труда. С 1 апреля в 3,5 раза выросло число официально зарегистрированных безработных. «Сейчас их около 3 миллионов человек, и правительство продлило на три месяца выплату пособия тем, кто остался без работы до распространения коронавируса», — отметил премьер, добавив, что поддержка коснулась и оставшихся без работы после 1 марта.

Отметим, данные Мишустина выглядят значительно позитивнее информации, ранее предоставленной Росстатом. По информации ведомства, уровень безработицы в июне составил 6,2 % рабочей силы, или 4,6 млн человек. Премьер не пояснил, означает ли это, что за июль 1,6 млн сотрудников вновь нашли работу.

Мишустин добавил, что во время пандемии меры поддержки безработных были распространены и на более 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, закрывших бизнес. «Всем им назначили максимальное пособие», — подчеркнул премьер.

Глава кабинета министров заверил, что власти в первую очередь стремились поддержать малый и средний бизнес, так как «у них запас прочности меньше». И подчеркнул, что «главная цель — повышение качества жизни каждого человека».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

chip1
Работа в больших городах есть, вот только зарплаты больше такие, что люди работать туда не рвутся, фактически это работа за еду, ЖКХ и дешевую одежду... Говорить о достойном содержании семьи при таких зарплатах не приходится, поэтому люди вынуждены искать подножные заработки, таксовать, халтурить ремонтами и т.п.
89523717595
а , то есть дело всё в том что в предыдущие 20 лет цели повышения качества жизни россиян не стояло . ну тогда да , заживем теперь
Castor Troy
Миша, просто дешевые длинные валютные кредиты. И все, дальше мы сами, только не мешайте.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний