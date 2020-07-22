«Главная цель — повышение качества жизни каждого человека». Мишустин сообщил о росте числа безработных в 3,5 раза. Его данные позитивнее Росстата

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего первого ежегодного отчёта о работе правительства перед Госдумой уделил внимание теме безработицы и борьбы с бедностью.



«Для правительства по-прежнему первостепенное значение имела борьба с бедностью. Эта тема находится на особом контроле у президента и у нас», — заявил 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, коронавирус сильно поменял рынок труда. С 1 апреля в 3,5 раза выросло число официально зарегистрированных безработных. «Сейчас их около 3 миллионов человек, и правительство продлило на три месяца выплату пособия тем, кто остался без работы до распространения коронавируса», — отметил премьер, добавив, что поддержка коснулась и оставшихся без работы после 1 марта.

