В Петербурге за сутки выявили еще 186 случаев коронавируса. Заболеваемость остается на одном уровне
В Петербурге за последние сутки зафиксировали 186 новых случаев коронавируса. Об этом 22 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, общее количество заболевших в Северной столице достигло 29916 человек. Напомним, накануне сообщалось о 189 заразившихся — заболеваемость остается примерно на одном уровне. Всего по России выявили 5862 новых случая.
За прошедший день случаи коронавируса зафиксировали практически во всех регионах страны, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 638, а Петербург замыкает пятерку.
Общее число выявленных заболевших по России составило 789 190 человек. Это по-прежнему четвертый результат в мире после Индии, Бразилии и США, где количество случаев перевалило за миллион. 572 053 заболевшим в РФ удалось вылечиться, а для 12 745 вирус закончился летальным исходом.