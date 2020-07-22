В Петербурге за сутки выявили еще 186 случаев коронавируса. Заболеваемость остается на одном уровне

В Петербурге за последние сутки зафиксировали 186 новых случаев коронавируса. Об этом 22 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество заболевших в Северной столице достигло 29916 человек. Напомним, накануне сообщалось о 189 заразившихся — заболеваемость остается примерно на одном уровне. Всего по России выявили 5862 новых случая.



За прошедший день случаи коронавируса зафиксировали практически во всех регионах страны, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 638, а Петербург замыкает пятерку.

