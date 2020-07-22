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22.07.2020 10:34
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В Петербурге за сутки выявили еще 186 случаев коронавируса. Заболеваемость остается на одном уровне

В Петербурге за последние сутки зафиксировали 186 новых случаев коронавируса. Об этом 22 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество заболевших в Северной столице достигло 29916 человек. Напомним, накануне сообщалось о 189 заразившихся — заболеваемость остается примерно на одном уровне. Всего по России выявили 5862 новых случая.

За прошедший день случаи коронавируса зафиксировали практически во всех регионах страны, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 638, а Петербург замыкает пятерку.

Общее число выявленных заболевших по России составило 789 190 человек. Это по-прежнему четвертый результат в мире после Индии, Бразилии и США, где количество случаев перевалило за миллион. 572 053 заболевшим в РФ удалось вылечиться, а для 12 745 вирус закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Piter Pen
А сколько за сутки поставлено диагнозов ОРВИ и вне больничная пневмония?
aspirin
Всем уже надоело обсуждать эту ерунду.
261842591
Да,надоели уже, ничего не могут сделать нормально. За что Петербург таких тупиц получил в управление.
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